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السيد الخامنئي يوافق على طلب بالعفو وتخفيف العقوبات بحق عدد من المدانين


بمناسبة عيد الفطر السعيد، وافق الامام السيد علي الخامنئي الأحد  على طلب العفو أو خفض عقوبات 691 شخصاً من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة قضاء القوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية (مختصة بالمخالفات الاقتصادية).

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي قد قدم مقترحاً في رسالة الى قائد الثورة بشأن عفو وتخفيض او استبدال عقوبات  691 من السجناء المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة وذلك استنادا للبند 11 من المادة 110 من الدستور حيث حظي الطلب بموافقة السيد الخامنئي .

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السيد الخامنئي يوافق على طلب بالعفو وتخفيف العقوبات بحق عدد من المدانين
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