السجن تسع سنوات لكهربائي اختبر صواريخا لـ"داعش"الارهابي في استراليا

أصدر القضاء الأسترالي حكما بالسجن تسع سنوات على عامل كهربائي اختبر في مزرعته صواريخ ومعدات عسكرية لتنظيم "داعش"الارهابي

وكان العامل المدعو هيثم ذهب والبالغ 44 عاما واجه السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، إذ أقر العام الماضي بتقديمه مساعدة للتنظيم الإرهابي بإرسال نتائج اختباراته عبر تطبيق مشفر، لكن محكمة العدل العليا في البلاد قررت إصدار حكم مخفف بحقه، مع إمكانية الإفراج المبكر عنه عام 2023.

وكشف الادعاء أن ذهب المعتقل في عام 2017 أمضى أشهرا في مزرعته بولاية نيوساوث ويلز حيث درس الأسلحة الموجهة بالليزر، في مسعى لإمداد التنظيم بتكنولوجيا خاصة بإنذار مسلحيه مسبقا بتوجيه ضربة إليهم، من خلال رصد الليزر واتصالات الرادارات.

كما عمل على تصميم الصواريخ وابتكار صيغة جديدة لوقود الدفع لها وأعدّ دليلا من 288 صفحة تضم اكتشافاته ونتائج تحاليله.

وكشف الخبراء أن ارهابيي "داعش" في سوريا والعراق على حد سواء استفادوا من تكنولوجيا تشبه إلى حد كبير تلك التي ابتكرها ذهب.

يذكر ان الارهابي ذهب من مؤيدي "داعش" منذ إعلان زعيم التنظيم الارهابي المجرم أبو بكر البغدادي عام 2014 "الخلافة" في مدينة الموصل .