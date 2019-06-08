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آل ثاني: كم عدد السعوديين في صفوف داعش؟


أكد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، ان معظم عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي هم سعوديون، مشيرا إلى أن دول الحصار، خاصة السعودية والإمارات، تتستر بموضوع الإرهاب في حملتها ضد قطر

وقال آل ثاني في تصريحات نشرتها صحيفة “تلغراف” البريطانية، إن “دول الحصار، خاصة السعودية والإمارات، تتستر بموضوع الإرهاب في حملتها ضد قطر لتحقيق مآرب خاصة بها”، مبينا أن دول الحصار لم تدعم حتى الآن اتهاماتها للدوحة بـ”دليل لإضفاء الشرعية عليها”.

وأضاف، أنه “بعد مرور سنتين (من بدء حملة المقاطعة) ما زلنا لا نعرف بالضبط ما الذي يتهموننا به”، مؤكدا أن 19 إرهابيا الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر، بينهم 15 سعوديا وإماراتيان ومصري ولبناني.

وتساءل آل ثاني “كم عدد المقاتلين السعوديين في صفوف داعش؟”، مجيبا بالقول “إن معظمهم من السعودية”.

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