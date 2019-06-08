الصفحة الدولية

تلفزيون: خان عرض على مودي التفاوض بشأن كشمير لكنه لم يتسلم ردا


أبدى رئيس وزراء باكستان عمران خان في رسالة لنظيره الهندي ناريندرا مودي استعداده لبدء مفاوضات حول جميع القضايا الثنائية، بما فيها مسألة السيادة على منطقة كشمير المتنازع عليها.

وذكرت قناة GEO TV الباكستانية، أن خان أعرب في رسالة هنأ فيها مودي على توليه منصب رئيس وزراء الهند لولاية ثانية، عن استعداده للتعاون معه من أجل مصلحة المنطقة بأسرها، كما أكد في رسالته تصميمه على "حل جميع المشكلات المتراكمة" بين البلدين الجارين. 

لكن القناة التلفزيونية لفتت إلى أن الهند لم تستجب رسميا لهذا الاقتراح، ولم تقم حتى بالرد عليه.

وصرح ممثلو نيودلهي الرسميين مرارا وتكرارا بأن استئناف الحوار الكامل مع إسلام آباد أمر مستحيل حتى تتوقف الأخيرة عن دعم الجماعات الإرهابية في باكستان.

ولا يزال التوتر بين الهند وباكستان الناجم عن هجوم على قافلة من الشرطة العسكرية وقع في 14 فبراير الماضي في ولاية جامو وكشمير الهندية، سيد الموقف في الوقت الراهن. 

وأعلنت مجموعة "جيش محمد" التي تتخذ من مسعود أزهر في باكستان مقرا لها، مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي أوقع 45 قتيلا في ذلك اليوم.

بعد ذلك، اتهمت الهند باكستان بدعم الجماعات الإرهابية، ورفضت إسلام آباد هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "غير مدعومة بالأدلة"، داعية إلى إجراء تحقيق شامل مشترك. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل بين نيودلهي وإسلام آباد، ووضع المنطقة مرة أخرى على حافة صراع عسكري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إماراتية تختلس 10 ملايين درهم لتنفقها على شاب أوهمها بالحب
البنتاغون يباشر باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" بسبب صفقة الصواريخ الروسية
روسيا تكشف موعد تسليم تركيا صواريخ "إس 400"
تلفزيون: خان عرض على مودي التفاوض بشأن كشمير لكنه لم يتسلم ردا
رويترز: الأمن السوداني يعتقل قياديا في "قوى الحرية والتغيير" بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي
شاهد.. اللواء قاسم سليماني يتطوع لخطبة فتاة لأحد الإعلاميين!
ماي تستقيل اليوم من رئاسة حزب المحافظين
عبد اللهيان: دعم السعودية والإمارات لقتل الشعب السوداني أمر مدان
الرئيس الجزائري يدعو إلى الحوار للتوافق حول الانتخابات
الاعلام الروسي: بوتين وترامب سيلتقيان هذا الشهر في اليابان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك