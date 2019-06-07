شاهد.. اللواء قاسم سليماني يتطوع لخطبة فتاة لأحد الإعلاميين!

ظهر قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، في مقطع فيديو صور على هامش صلاة في طهران، خلال حديث ودي مع مراسل للتلفزيون الإيراني يخشى أن يرفض طلبه إذا تقدم لخطبة محبوبته.

وبدأ الحوار بممازحة من سليماني للمراسل التلفزيوني الذي يبدو أنه يعرفه جيدا، بسؤاله عن سبب تردده في الإقدام على الزواج، ليرد المراسل قائلا إنه يخشى أن يقابل طلبه بالرفض، ما سيؤثر على وضعه النفسي، فما كان من قائد فيلق القدس إلا أن أبدى استعداده للذهاب معه وطلب يد الفتاة التي يريد.