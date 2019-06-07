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الرئيس الجزائري يدعو إلى الحوار للتوافق حول الانتخابات


دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".

وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".

وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".

كما دعا بن صالح إلى "تغليب الحكمة ومصلحة الشعب في نقاشاتهم وتطلعاتهم وإلى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة في التشاور"، وذلك بحسب قناة "النهار".

وأضاف: "الوقت ثمين، لذا أهيب بالجميع أن يتفادوا تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد من أجل المساعدة على إيجاد صيغ الحلول التوافقية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء شفافة".

وتابع: "صحيح أن بلدنا بحاجة الى إصلاحات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك هو المبتغى الذي يعبر شعبنا عنه بطريقة سلمية".

كما أكد أن "رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة لتطبيق الإصلاحات ورفع التحديات التي تواجه أمتنا".

وشدد الرئيس المؤقت على أن "الذهاب إلى تنظيم انتخابات في آجال مقبولة هو السبيل الأوحد والأكثر عقلانية وديموقراطية لتحقيق ذلك".

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