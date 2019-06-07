الاعلام الروسي: بوتين وترامب سيلتقيان هذا الشهر في اليابان

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء".

وسبق لترامب أن قال، في ايار الماضي، إنه سيلتقي بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر حزيران الحالي.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتين، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.

وفي تموز الماضي، التقى زعيما البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث ناقشات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب قضية الاتهامات التي تلاحق موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.