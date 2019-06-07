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طهران: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد


انتقدت الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرت أن تصريحاته الأخيرة في أوروبا "مكررة ومتناقضة ولا تستحق الرد" من طهران.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته بعد تصريحات ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الصواريخ الباليستية: "تصریحات ترامب في أوروبا مكررة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحق ردا جديدا من طهران".

وأشارت إلى أن "طرح قضايا خارج الاتفاق النووي سيساعد الولايات المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل بانهياره"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور "تزيد من عدم الثقة بين بقية أطراف الاتفاق النووي".

وتابعت: "الجانب الأوروبي وعلى الرغم من البيانات السياسية، إلا أنه لم يتمكن من الوفاء عمليا بالتزاماته بالاتفاق النووي، وبات عاجزا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وغير قادر على توفير الأجواء لتأمين مصالحنا التي نص عليها الاتفاق".

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