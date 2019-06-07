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الرئيس روحاني يوافق على استقالة وزير التربية الايراني


اعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الايرانية، الجمعة، ان وزير التربية والتعليم محمد بطحائي قد قدم استقالته من منصبه من اجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووفقا لهذا التقرير فقد وافق الرئيس روحاني على استقالة بطحائي قبل الموعد المقرر لتسجيل الاسماء لخوض انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

وسیتم الاعلان من قبل رئاسة الجمهورية عن الذي سيتولى منصب وزير التربية والتعليم بالوكالة يوم غد السبت، بحسب وكالة "ايرنا".

يذكر ان يوم امس الخميس كان اخر يوم من المهلة المقررة للذين يرغبون بخوض الانتخابات البرلمانية الايرانية للاستقالة من مناصبهم الحكومية.

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