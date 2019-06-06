الصفحة الدولية

روحاني لأمير قطر: سنجعل الأعداء يندمون


أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إيران لا تريد خوض صراع مع أي دولة، لكنها سترد بقوة على أي خطوة غير مسؤولة من الأعداء.

وقال روحاني خلال مكالمة، هاتفية، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن سياسة طهران تكمن في تطوير العلاقات مع الدوحة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "تسعى لترسيخ الأمن في المنطقة وليست لديها رغبة في الصراع مع الدول والقوى الكبرى، لكنها سترد بقوة على أي خطوة غير مسؤولة من قبل الأعداء وستجعلهم يندمون على ما قد يفعلونه ضد إيران".

وهنأ الرئيس الإيراني أمير قطر بحلول عيد الفطر، قائلا إن "إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب قطر"، فيما شدد على أنه لا حل عسكريا لقضايا المنطقة ومشكلاتها.

وأضاف: "إننا نعتقد أن التهديدات والضغوط والحصار والعقوبات الاقتصادية مسار خاطئ في العلاقات بين الدول".

ورحب روحاني بمواقف الحكومة القطرية في القمتين الطارئتين ل‍مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو الماضي.

وقال الرئيس الإيراني في هذا السياق: "إن مواقف الحكومة القطرية في هاتين القمتين نابعة عن سياسات حسن الجوار وتأتي في اتجاه خفض التوترات، ولا شك في أن أي قمة لا تسهم في تقريب دول المنطقة بعضها من بعض لن تكون مثمرة و بناءة بل هي ضارة".

وتابع روحاني: "نعتقد أنه يجب اختيار الطريق الذي يخدم شعوب المنطقة وألا نتأثر بالقوى الأجنبية. ما نراه من سياسيات السعودية والإمارات مع اليمن وقطر، وعلاقاتهما غير الصحيحة مع إيران، يضر المنطقة بأسرها".

وصرح روحاني بأن مواقف الجمهورية الإسلامية أثناء "احتلال الكويت" من قبل ، صدام حسين، "والغزو السعودي والإماراتي لليمن والحصار المفروض على قطر"، أثبتت أن إيران تعارض الحرب والضغوط والعقوبات في المنطقة.

من جانبه هنأ أمير قطر روحاني وإيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر، واصفا مواقف طهران والدوحة تجاه العديد من القضايا الإقليمية بأنها قريبة جدا، فيما أشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة وبناءة للغاية بين البلدين.

وأكد أمير قطر على أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التوترات، قائلا: "نحن ندعم مبادرة أمير الكويت للحد من التوترات في المنطقة".

ووصف أمير قطر العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية، معربا عن تقديره لمواقف طهران تجاه "الحصار" المفروض على بلده، وأكد أن الدوحة لن تنسى مواقف إيران في هذا الشأن، وتطمح إلى تطوير علاقاتها مع ايران على جميع الأصعدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روحاني لأمير قطر: سنجعل الأعداء يندمون
الخارجية الامريكية تقيل مسؤولا لدوره في بيع أسلحة للسعودية والإمارات
"روس نفط" الروسية: واشنطن تستخدم الطاقة سلاحا سياسيا
سخرية تشعل مواقع التواصل من وزير الداخلية التركي بسبب صلاة العيد!.. (فيديو)
عمدة لندن: ترامب يتصرف كطفل في الـ 11
موسكو: لم نتسلم دعوة واشنطن لحضور مؤتمر البحرين حول "صفقة القرن"
وزير الخارجية القطري: لا يوجد أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية والمبادرة الرئيسية كانت من الكويت
الحرس الثوري الإيراني: القوات الأمريكية أصبحت أكثر "أدبا" في الخليج
الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن
ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 70.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك