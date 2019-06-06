موسكو: لم نتسلم دعوة واشنطن لحضور مؤتمر البحرين حول "صفقة القرن"

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لحضور المنتدى الذي تنظمه في البحرين حول خطتها للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

ودعت روسيا والصين جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين.

وجاء في البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو أمس الأربعاء، أن الجانبين يعتزمان "دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية قد أعلن أن بلاده وروسيا لن تحضرا مؤتمر البحرين الدولي حول الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"صفقة القرن".

وأعلن كبار المسؤولين في البيت الأبيض قبل عدة أيام أنه سيتم كشف النقاب عن الجزء الأول من خطة ترامب أثناء مؤتمر البحرين يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وجاء الإعلان عن ورشة البحرين الاقتصادية بعد عامين من المداولات والمباحثات التي قادها صهر ترامب جاريد كوشنر، وتمخضت عنها "صفقة القرن" التي لا يعرف تفاصيلها سوى عدد محدود جدا من المسؤولين الأمريكيين والشرق أوسطيين.