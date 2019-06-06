وزير الخارجية القطري: لا يوجد أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية والمبادرة الرئيسية كانت من الكويت

قال وزير الخارجية القطري إنه لا يوجد أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية والمبادرة الرئيسية كانت من الكويت.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، إن المنظومة الإقليمية اهتزت بسبب الحصار الذي فرض على قطر.

وأكد لـRT أن قطر تعزز مشاركتها في هذا المنتدى لأنها ستشارك بصفة "ضيف شرف" في هذا المنتدى في العام 2020، وهي تشارك هذا العام على مستوى عال.

وشدد على أن "الحوار مستمر وبناء مع روسيا ونتطلع لتنمية العلاقات معها".