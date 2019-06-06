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ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة


قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الموساد الاسرائيلي فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لاتهام طهران بتنفيذ الهجمات على ناقلات النفط قرب ميناء الفجيرة الاماراتي.

وذكر وفي تغريدة له عبر حسابه، بمنصة تويتر، أن "الراعي الكذاب لـ فريق ب، الذي كان يصرخ جاء الذئب، اطلق كذبة أخرى، وهذه المرة من قبل الموساد الصهيوني الذي قام بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة لاتهام إيران بالضلوع في عملية التخريب (التي استهدفت عدة ناقلات نفط ) قرب ميناء الفجيرة".

وأضاف: "لقد حذرت من الحوادث "العشوائية" والأخبار الملفقه"، مبينا "نحن نعلم ماذا يحصل عندما تصدق أكاذيبهم. اليس كذلك؟".

وتشير وكالة فارس للانباء، الى ان "القصد من مصطلح فريق ب، هو جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي".

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