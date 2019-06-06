سيناتور أمريكي يوصي ترامب بطرد مستشاره للأمن القومي

اعتبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، أن على الرئيس دونالد ترامب كبح جماح مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وغيره من كبار المسؤولين الذين ينتهجون "سياسة خارجية خاصة بهم".

وقال بلاك في حديث صحفي: إن "على الرئيس أن يكون أكثر حزما في تعامله مع كبار المسؤولين في إدارته. صراحة، عليه فصل بعضهم"، مضيفا أنه "لا بد من منع بولتون وأمثاله من ممارسة سياسة خارجية خاصة بهم".

وأوضح بلاك أنه "توجد هناك مؤسسة للسياسة الخارجية داخل الحكومة الأمريكية تميل للعمل بقدر من الاستقلالية عن الرئيس، بل وبخلافه أحيانا".

واعتبر أن بولتون "خير مثال على ذلك"، مشيرا إلى أنه عندما أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، "أمر" بولتون بعكس ذلك.

وقال: "يتمكن بولتون بطريقة عجيبة من البقاء في منصبه، رغم أنه يلغي أوامر الرئيس. لقد حاول تدبير الانقلاب العسكري في فنزويلا، وبعد ذلك حاول جاهدا إيجاد ذريعة لشن حرب على إيران. على هذا الرجل أن يتناول المهدئات، فجون بولتون شخصية في غاية الخطورة، ويعرض الجميع في العالم بمن فيهم الأمريكيون، لخطر كبير".

وكتب بلاك رسالة لترامب دعاه فيها لمنع بولتون من إشعال الحرب مع إيران، لافتا إلى أن ترامب بنى حملته الرئاسية على الوعد بوقف الحروب، "بينما يعمل بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو حاليا على تأجيج نزاع ينذر بهلاك ملايين الإيرانيين".

وكان ترامب قد نفى في وقت سابق وجود أي خلاف مع مستشاريه وخاصة بولتون وبومبيو، إزاء الملف الإيراني.