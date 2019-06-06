لافروف يكشف عن اقتراح أمريكي لاستفتاء ثان في القرم

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيره الأمريكي السابق جون كيري أقر في 2014 بمصداقية نتائج استفتاء القرم على العودة إلى روسيا، لكنه اقترح استفتاء ثانيا لـ"تشريع" النتائج.

وفي حديث لشبكة RBC الإخبارية الروسية أمس الأربعاء، ذكر لافروف أنه بعد استفتاء مارس 2014 الذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة من سكان القرم للانضمام إلى روسيا، قال كيري له: "الأمر واضح، وحدث كل شيء وفقا لإرادة أهل القرم. لكن عليكم إجراء استفتاء ثان حتى يكون الأمر مطابقا للقواعد".

وأشار لافروف إلى أن روسيا رفضت هذا الاقتراح، وأضاف: "هل من مبرر لذلك؟ إذا كان كل شيء واضحا، فما الداعي لإجبار الناس على التصويت مرة ثانية؟".

وتابع: "آمل في ألا يغضب جون مني على إفشائي هذا، فهو بدوره قد كشف في كتاب مذكراته بعض الأسرار مما دار خلال محادثات بيني وبينه".

واعتبر لافروف أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا بذريعة "ضمها" القرم، تأتي في الحقيقة انتقاما من موسكو على سياستها الخارجية المستقلة.