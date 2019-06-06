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الجيش المصري يقضي على 14 مسلحا من منفذي هجوم العريش


اعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، ضالعين في هجوم دام استهدف حاجزا أمنيا بالمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "في إطار ملاحقة عناصر إرهابية متورطة في مهاجمة الكمين الأمني فجر 5 يونيو 2019، أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت الوزارة: "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية إلى إطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع 14 مسلحا والعثور بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين".

وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في العريش، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي الكمين الأمني فجر الأربعاء.

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