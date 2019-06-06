الخارجية القطرية: علاقتنا مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة

لفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر الى أن “علاقة بلادها مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة”.

وقالت الخاطر “علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة”.

وأكدت أن “علاقة بلادها بإيران لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج منها عمان ومنها دولة الكويت بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران، هناك مساحات مشتركة متعلقة بالجغرافيا وبعض المصالح المشتركة”.

وأشارت إلى أن “الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا أن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية”، داعية إلى “وجود حوار بناء بين الأطراف كلها من أجل حل المسائل العالقة”.