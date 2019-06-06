السودان: ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام الى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل بالأمس، أخذت بمركبات تتبع لمليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".

وازدادت الأوضاع توترا في السودان بعد أن فضت القوات الموالية للمجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فجر الاثنين الماضي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وبعد هذا التصعيد اقترح المجلس العسكري على قوى المعارضة استئناف المفاوضات حول الفترة الانتقالية، لكن الأخيرة رفضت هذه المبادرة.