نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى لحكم البلاد

أكد المجلس العسكري السوداني، الاربعاء، أن ما سماهم "أصحاب الأجندات" رفضوا الالتزام بالطريق الصحيح للنجاة بالبلاد، منوها الى أن اعضائه لا يسعون لحكم البلاد

ونقلت عدد من وسائل الاعلام عن نائب رئيس المجلس احمد حمدان دقلو قوله، "فاوضنا المعارضة بحسن نية على لتأسيس عهد جديد في السودان"، مؤكدا أن "المجلس لا يسعى لحكم البلا.

وأضاف دقلو، أن أصحاب الأجندات رفضوا الالتزام بالطريق الصحيح للنجاة بالبلاد"، مؤكدا أن بالقول "انحزنا منذ البداية للثورة الشعبية".