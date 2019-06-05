ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة السودانية، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، إلى 60 قتيلاً.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، بحسب "روسيا اليوم"، إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع، التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام في الخرطوم إلى 35 شخصا.