الصفحة الدولية

ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60


أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة السودانية، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، إلى 60 قتيلاً.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، بحسب "روسيا اليوم"، إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع، التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام في الخرطوم إلى 35 شخصا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى لحكم البلاد
ارتفاع عدد قتلى عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60
سيناتور أمريكي: تبادل واشنطن معلومات حساسة بالطاقة النووية مع الرياض قرار صادم
لافروف: كلام ترامب عن قيامنا بسحب خبرائنا من فنزويلا زائف
قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين ومن أعطاكم الوصاية على الدول؟!
الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا للسعودية ويتوعد ترامب و"الصهاينة"
المعارضة السودانية ترفض الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده رئيس "المجلس العسكري"
قائد الثورة الاسلامية في ايران : السعودية تدفع ضريبة الاستسلام لأميركا
اردوغان: لن نتراجع عن اتمام صفقة إس 400 مع روسيا
المجلس العسكري السوداني يدعو لانتخابات عامة خلال 9 شهور
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك