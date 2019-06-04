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سيناتور أمريكي: تبادل واشنطن معلومات حساسة بالطاقة النووية مع الرياض قرار صادم


اعتبر السيناتور الأمريكي كيم كين، الثلاثاء، قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية، بأنها "صادمة".

ووصف كين، بحسب وسائل إعلام، موافقة بلاده بمنح الترخيصين بأنها "صادمة".

وجاءت هذه التصريحات الأمريكية بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تشرين الأول الماضي؛ وفقا لوكالة "رويترز".

ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية الترخيص الأول، في 18 تشرين الأول، أي بعد 16 يوما من مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، بينما صدر الترخيص الثاني، في 18 شباط.

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