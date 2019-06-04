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لافروف: كلام ترامب عن قيامنا بسحب خبرائنا من فنزويلا زائف


أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سحب روسيا "عناصرها" من فنزويلا "معلومة زائفة"، مشددا على أن موسكو لم تبلغ أحدا أي شيء بهذا الشأن.

وقال لافروف، في حديث لشبكة "إر بي كا" الروسية، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان تصريح ترامب يمثل خبرا زائفا: "هذا أمر واضح بالنسبة لي".

وأوضح لافروف: "استغربت عندما قرأت ذلك. لم نبلغ أحدا بأي شيء. إنه، على ما يبدو، اطلع على المقال حول هذا الشأن في Wall Street Journal، الذي سبق أن علق عليه كل من شركة روستيخ ووزارتنا، وتحدث عن آلاف الخبراء الروس، الذين يزعم أنه سحبوا من هناك".

وشدد لافروف على أن روسيا لم تخف أبدا أن خبراءها دربوا فرقا فنزويلية على استخدام "الآليات الروسية، التي وردت إلى هناك بصفقات قانونية وقعت منذ سنوات عديدة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "عددهم 95 خبيرا سافروا مؤخرا إلى فنزويلا ونفذوا مهام متفق عليها وضرورية في إطار التزاماتنا وفقا لهذه الصفقات. أما المعلومات، التي تحدثت عن إبلاغنا الأمريكيين بسحب الخبراء، فلا يمكنني حتى تصور مصدرها. لكن هذا الأمر يثير أسئلة لدي حول مدى مهنية المستشارين، الذين يضعون التقارير على طاولة الرئيس الأمريكي".

وسبق أن قال ترامب، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "روسيا أبلغتنا بأنها سحبت معظم عناصرها من فنزويلا".

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