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قائد الثورة الاسلامية في ايران : السعودية تدفع ضريبة الاستسلام لأميركا


اعتبر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الثلاثاء، أن السعودية تدفع المال كضريبة الاستسلام لأميركا، فيما أشار إلى أن السياسات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل.

ونقلت قناة "الميادين" عن الخامنئي قوله، إن "السعودية تدفع المال وتنفذ القرار الأميركي وهي بذلك ضريبة الاستسلام".

وأضاف أن "هزائم أميركا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة"، مبيناً أن "الأميركيين يريدوننا أن نتخلى عن طريق المقاومة ولذلك هم يكرهوننا".

وأوضح سماحته، أن "السياسات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل"، مؤكداً أن "الدعوة للإستسلام هي خطأ في الحسابات لكن حساباتنا نحن تقوم على معرفة أعدائنا وعلى المقاومة". وأشار سماحته، إلى أن "الولايات المتحدة تتآكل وكأن النمل يأكلها من الداخل"

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