الصفحة الدولية

ترامب في بريطانيا .. يهاجم عمدة لندن وينتقد ماي


هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عمدة لندن صادق خان واصفا إياه بالـ"الفاشل".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد صادق خان قرار الحكومة البريطانية باستضافة الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن: "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق ل‍بريطانيا".

أضاف: "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".

ووصل ترامب إلى بريطانيا، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث قبل أن يشاركها والمحاربين القدماء في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية بمدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا.

وخلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، تستقبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ترامب وعقيلته ميلانيا في قصر بكنغهام. كما سيجريان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويشاركان في مأدبة عشاء رسمية يحضران احتفالات يوم النصر.

ولم يتردد ترامب في التدخل بالشؤون الداخلية ل‍بريطانيا قبيل وصوله إليها، ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة التي أدارت بها تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد "بريكست" بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لها. كما أشاد بالشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" الذي فاز في الانتخابات للبرلمان الأوروبي.

وقد أثارت تصريحات ترامب هذه جدلا حيث دانها زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، معتبرا أنها "تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا".

وكغيره من الرؤساء الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا، سيركز ترامب على "العلاقة الخاصة" بين بلاده وبريطانيا، التي واجهت اختبارات عديدة مؤخرا في عدد من الملفات، بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها.

كما تضغط واشنطن على لندن لاستبعاد مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس.

وكما حدث خلال زيارته الرسمية العادية السابقة ل‍بريطانيا في يوليو 2018 التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن تنديدا بها، أطلقت هذه المرة أيضا دعوات عديدة إلى التظاهر ضد زيارة ترامب الحالية ل‍بريطانيا.

وسيحضر ترامب الأربعاء مراسم إحياء الذكرى الـ75 لإنزال قوات النورماندي في بورتسموث بجنوب انجلترا، سوية مع الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بعد ذلك سيزور مع زوجته ميلانيا إيرلندا في السادس من يونيو ثم يتوجهان إلى النورماندي في فرنسا للمشاركة في الاحتفالات، التي أعدتها فرنسا لهذه المناسبة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب في بريطانيا .. يهاجم عمدة لندن وينتقد ماي
المجلس العسكري السوداني ينفي فض الاعتصام بالقوة
الغارديان تعتبر ترامب خطراً على السلام والديمقراطية ومناخ الارض
تجمع الطيارين السودانيين يعلن العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات
السعودية والإمارات والبحرين تنتقد قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!
قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي
قتلى وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم
ترامب يتفهم شكوك وزير خارجيته حول "صفقة القرن"
وزير دفاع الصين: أي حرب بين واشنطن وبكين ستكون كارثة وسنقاتل حتى النهاية
صحيفة: بومبيو يشكك بجدوى صفقة القرن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك