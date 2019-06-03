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تجمع الطيارين السودانيين يعلن العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات


في أول رد فعل على دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلى العصيان، أعلن تجمع الطيارين السودانيين العصيان المدني "دون استثناء لأي رحلات كائنة ما كانت".

وقال تجمع الطيارين السودانيين في بيان اليوم الاثنين: "تابعتم دون شك تطورات وتداعيات العنف المفرط والمجزرة التي تمت لفض اعتصام القيادة العامة، كما تعلمون أن تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن التصعيد إلى العصيان المدني الشامل".

وأوضح أن تجمع الطيارين السودانيين "كأحد أعمدة تجمع المهنيين يعلن دون أي ريبة أو مواربة العصيان المدني الشامل"، مضيفا لقد "رفعت الأقلام وجفت الصحف".

وتأتي هذه التطورات والتصعيد تلبية لدعوات قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانيين للتصعيد بهدف إسقاط المجلس العسكري الانتقالي، وذلك على خلفية سقوط قتلى وجرحى اليوم الاثنين في محاولة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

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