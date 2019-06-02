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الرئيس الايراني : يجب أن تأتينا الولايات المتحدة بالاحترام لنتفاوض معها


أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه من أجل التفاوض مع إيران يجب أن تأتي الولايات المتحدة الأميركية بالاحترام، مشددا على أنه ليس أمام طهران سوى خيار المقاومة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الأساتذة والأطباء، اليوم الأحد "من أجل التفاوض يجب أن تأتينا أميركا عن طريق الاحترام"، متابعا "الأعداء كانوا يهددون باستهدافنا واليوم يعلنون أنهم لا ينوون خوض أي حرب".

وأضاف روحاني "الأعداء في بعض الأحيان يعلنون أن لديهم شروطا للتفاوض مع إيران وفي أحيان أخرى يعلنون أنه ليس لديهم أي شرط للتفاوض مع إيران".

ولفت روحاني "اليوم يقولون إنهم فقط يسعون لأن لا نمتلك قنبلة نووية، وتصريحاتهم هذه كاذبة".

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