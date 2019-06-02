الصفحة الدولية

حمد بن جاسم يوجه سؤالا إلى السعودية ويكشف "المؤامرة"


عبر رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن أمله أن تنحاز القيادة السعودية للمصلحة الخليجية من أجل بقاء مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على شعوب الخليج متلاحمة متراصة أمام المؤامرات الكبرى التي تحاك ضدها.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" بالتزامن مع قرب الذكرى الثانية لمقاطعة قطر: "للأسف أصبح البعض منا أدوات لتنفيذ هذه المؤامرة، وعندما أدعو للوحدة والتلاحم فليس هذا من ضعف".

وأضاف: "لي سؤال سبق أن وجهته للقيادة في المملكة العربية السعودية: من المستفيد من الأزمة؟ ولماذا افتعلها؟ دعكم أيها الأشقاء مما تدعونه من قضايا لا تمت للحقيقة بصلة!".

وتابع: "الحصار الجائر الذي فرضه الأشقاء على قطر يقترب من دخول عامه الثالث بما ينطوي عليه من غرائب لم يشهد لها العالم مثيلا في السياسة والاجتماع على حد سواء، وذكرى الحصار ذكرى مؤلمة وحزينة، ليس للشعب القطري وحده، ولكن على الشعب الخليجي ككل".

واستطرد بالقول: "بقدر ما في هذه الذكرى من ألم وحزن وفجور في الطباع ومروق من أعراف الدين والعروبة، فإنها لا تخلو من طرائف مضحكة ومحزنة، ولكنها كيفما كانت توضح المستوى الذي وصلنا إليه. لقد صمدت قطر وأدارت الأزمة المفتعلة بحكمة وعقل نير".

وحيا رئيس الوزراء القطري السابق، الشعب القطري لمواجهته وبإرادة صلبة "المؤامرة"، والتفافة حول القيادة القطرية ممثلة بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبين أن القيادة والشعب في قطر أثبتوا أنهم قادرون على الصمود والإنتاج والإبداع، قائلا: "كل إنجاز تحققه قطر أو أي دولة خليجية يضاف لمجلس التعاون الذي أريد له أن يهدم لسبب أصبح واضحا".

وتحل في الخامس من يونيو/حزيران الجاري الذكرى للثانية لمقاطعة الدوحة، التي فرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة التي تقول إن غاية دول الحصار الأربع هي التأثير على قرار قطر السيادي.

 

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زعيم "العمال" البريطاني: تصريحات ترامب حول بوريس جونسون تدخل غير مقبول في شؤوننا
حمد بن جاسم يوجه سؤالا إلى السعودية ويكشف "المؤامرة"
المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في ايران : أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار
إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم
الرئيس الايراني: لا نتفاوض مع من يريد اصدار الاوامر إلينا
مسؤولون ليبيون يكشفون مؤشرات وجود أبو بكر البغدادي في ليبيا والمكان الآمن له
السعودية... تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز
إيران تقدم شكوى دولية بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات
مقتل 3 جنود اتراك باشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية
فرنسا: سحب الجنسية من مواطن من أصل مغربي بعد إدانته بالإرهاب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك