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المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في ايران : أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار


قال المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في ايران، اللواء رحيم صفوي، إن أمريكا وأوروبا وأصدقاءهم في اليابان وكوريا الجنوبية لن يستطيعوا تحمل حرب سترفع أول رصاصة فيها سعر النفط إلى 100 دولار.

- المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي: جميع سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية

- صفوي: أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار

- صفوي: سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقاؤهما في اليابان وكوريا الجنوبية

- صفوي: على الأمريكيين الخروج من الشرق الأوسط

- صفوي: نتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج

- صفوي: 20 ألف جندي في القواعد الأمريكية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية

- صفوي: يمكننا استهداف القواعد الأمريكية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم

- صفوي: ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا

- صفوي: مستعدون للحرب مع أمريكا وقواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة

- صفوي: لم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان

- صفوي: أدعو إلى عقد تحالف مع بعض دول الخليج

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