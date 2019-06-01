إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

دوت طلقات نارية، مساء اليوم السبت، بالقرب من جسر النيل الأزرق، في محيط ساحة الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم

واوضح مصدر صحفي أن الحديث يدور عن "إطلاق نار كثيف في الهواء لتفريق المحتجين بالقرب من جسر النيل الأزرق".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مصدر صحفي أن المنطقة تشهد تواجدا أمنيا كثيفا على الجسر الذي يمثل المدخل الشمالي لساحة الاعتصام.

كما نشر أحد النشطاء فيديو على صفحته في فيسبوك يظهر بدء عملية وضع متاريس في شارع النيل.

من جهتها، أوردت وكالة "نوفوستي" أن الشرطة العسكرية أطلقت النار على المحتجين المعتصمين بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع عندما حاول رجال الشرطة العسكرية تفكيك المتاريس التي أقامها المعتصمون، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاجرات وصدامات بين الجانبين، وأن رجال الأمن أطلقوا النار ردا على المحتجين.