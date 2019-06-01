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إيران تقدم شكوى دولية بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات


رفعت طهران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، مرتضى دهقان، إنه تم إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي، في وقت سابق بقضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية.

ووصف دهقان العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، معتبرا أنها "مخالفة" لجميع اللوائح الدولية.

وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات للخطوط الجوية الإيرانية.

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