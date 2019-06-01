مقتل 3 جنود اتراك باشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية

افادت وكالة الأناضول التركية،السبت، بأن 3 جنود من القوات التركية قتلوا، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع مسلحين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها، إن "اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين، في الطرف التركي من الحدود مع إيران".

وبينت المصادر أن "القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين، الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية