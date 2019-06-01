فرنسا: سحب الجنسية من مواطن من أصل مغربي بعد إدانته بالإرهاب

نقلت الجريدة الرسمية الفرنسية هذا الأسبوع أن “الجنسية الفرنسية سحبت من رجل فرنسي من أصل مغربي، بعد إدانته بتهمة السعي للإنضمام الى الجماعات الارهابية في أفغانستان”.

وكان القضاء حكم على محمد الهفياني (36 عاما) بالسجن خمس سنوات عام 2014 بعد إدانته بالسعي للإنضمام الى الارهابيين في أفغانستان.

وكان اعتقل الهفياني في باكستان عام 2012 برفقة فرنسيين إثنين ونقل الى فرنسا بعد سنة من اعتقاله.

وسحب الجنسية في فرنسا ممكن فقط للأشخاص الذين اكتسبوها إكتسابا ولأسباب محددة مثل إدانتهم بالخيانة او الإرهاب.