رئيس الوزراء القطري يصل جدة ويلتقي أمير الكويت

وصل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مساء اليوم الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليرأس وفد بلاده في القمم الثلاث المرتقب عقدها ابتداء من مساء الخميس في مكة المكرمة.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقر إقامته بقصر الضيافة رئيس الوزراء القطري، واستعرضا العلاقات بين البلدين.

كما بحث الجانبان أهم الموضوعات المدرجة على أعمال القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة.

ويعد تمثيل رئيس الوزراء القطري أول تمثيل قطري على هذا المستوى مع الرياض، منذ أن فرضت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين الحصار على قطر قبل عامين.