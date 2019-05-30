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وزير الخارجية الإيراني: مستعد أن اذهب إلى السعودية غدا شرط ان تغيير سياساتها


أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداده للذهاب إلى الرياض غدا، مشترطا في ذلك تغيير الحكومة السعودية سياساتها.

ففي مقابلة مع قناة العالم قال ظريف: "نحن منفتحون علی دول الخليج ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علی الجميع".

وأضاف وزير الخارجية الايراني:"لو لدی الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غدا إلی الرياض".

وأوضح ظريف أن "رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني".

يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وأن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.

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