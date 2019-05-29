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رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية


أفادت قناة الجزيرة القطرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء القطري سيحضر القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية، حول التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وذكرت قناة "الجزيرة" بأن "عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني سيحضر القمة الخليجية في مكة في نهاية هذا الأسبوع".

ونقلت الجزيرة عن مصدر رفيع المستوى القول إن اللقاء المباشر بين الشيخ عبد الله وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى سيعقد في الاجتماع الذي يبدأ يوم الخميس.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 آيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 آيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

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