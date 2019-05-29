إيران ترفض اتهامات بولتون بتفجيرات الفجيرة وتصفها بالمثيرة للسخرية

نفت الخارجية الإيرانية اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطهران بتفجيرات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات نفط، ووصفتها بالمثيرة للسخرية.

وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء: "اتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية تماما"، وأضافت أن "اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة للفريق (ب)".

وأشارت إلى أنها "لا تستغرب توجيه هكذا اتهامات خلال لقاء بولتون وبن زايد اللذين ينتهجان العداء لإيران منذ وقت طويل".

وختمت بالقول: "على بولتون وجميع من يدقون طبول الحرب والفوضى في المنطقة أن يعلموا أن إيران بصبرها الاستراتيجي ووعيها واستعداداتها الدفاعية ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لخلق فوضى عارمة في المنطقة".

وقال بولتون اليوم الأربعاء من الإمارات التي وصلها أمس، إن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر تمت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد".

وما تسميه إيران بالـ"فريق ب"، يضم "مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".