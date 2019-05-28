الصفحة الدولية

بولتون يصل إلى الإمارات لمناقشة "قضايا أمنية إقليمية مهمة"


وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات حيث من المقرر أن يبحث مع قيادتها مجموعة من القضايا الأمنية "المهمة".

وقال بولتون، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وصلت منذ قليل إلى الإمارات. أتطلع إلى اللقاء مع حلفائنا الإماراتيين غدا لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة وحيوية".

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر ملموس بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران، بما في ذلك قطاعها النفطي، وإرسال البنتاغون مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

وزاد التوتر بين إيران وواشنطن بعد تخريب 4 سفن شحن تجارية، (اثنتان منها سعوديتان وواحدة إماراتية وأخرى نرويجية)، يوم 12 مايو، كانت تبحر باتجاه ميناء إمارة الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز) قرب مياه إيران.

واتهمت الولايات المتحدة، حليفة الإمارات والسعودية، الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء هذه الهجمات، فيما نفت طهران هذه الادعاءات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بولتون يصل إلى الإمارات لمناقشة "قضايا أمنية إقليمية مهمة"
روسيا: مؤتمر البحرين محاولة أمريكية جديدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط
الحرس الثوري: أزلنا تهديد حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج
مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول
هبوط طائرة أميرية قطرية في جدّة للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة الخليج
وفاة مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
القضاء الروماني ينزل عقوبة السجن بأقوى سياسي في البلاد
ظريف: آية الله السيد الخامنئي قال إننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية
ليبيا: جبهة القتال بين قوات حفتر وحكومة الوفاق تقترب من وسط طرابلس
الصين: اتفقنا مع روسيا على عدم المشاركة في مؤتمر البحرين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.67
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك