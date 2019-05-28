بولتون يصل إلى الإمارات لمناقشة "قضايا أمنية إقليمية مهمة"

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات حيث من المقرر أن يبحث مع قيادتها مجموعة من القضايا الأمنية "المهمة".

وقال بولتون، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وصلت منذ قليل إلى الإمارات. أتطلع إلى اللقاء مع حلفائنا الإماراتيين غدا لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة وحيوية".

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر ملموس بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران، بما في ذلك قطاعها النفطي، وإرسال البنتاغون مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

وزاد التوتر بين إيران وواشنطن بعد تخريب 4 سفن شحن تجارية، (اثنتان منها سعوديتان وواحدة إماراتية وأخرى نرويجية)، يوم 12 مايو، كانت تبحر باتجاه ميناء إمارة الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز) قرب مياه إيران.

واتهمت الولايات المتحدة، حليفة الإمارات والسعودية، الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء هذه الهجمات، فيما نفت طهران هذه الادعاءات.