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الحرس الثوري: أزلنا تهديد حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج


أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج، وستواصل تطوير أسلحتها وتخصيب اليورانيوم ولن يوقفها أحد.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: "أزيل التهديد الناجم عن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج منذ 12 عاما".

وأوضح سلامي: "يمكننا استهداف حاملات الطائرات من مسافات بعيدة باستخدام صواريخ بالستية موجهة قادرة على ضرب أهداف متحركة".

وشدد سلامي على أن "إيران باتت قوة كبرى لا يمكن هزيمتها وجربت جميع السيناريوهات الممكنة ضدها"، معتبرا: "المواجهة الحالية مع أمريكا آخر المواجهات وسنخرج منها منتصرين. وفلسفة أمريكا السياسية انهزمت في المنطقة".

وأردف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "نحن تطورنا في الحرب، اليوم أنتم تلاحظون أننا نصنع المصفاة والطائرات والمروحيات والرادارات ونخصب اليورانيوم، ولا يمكن لأحد أن يوقفنا".

من جهة أخرى، أشار سلامي إلى أن بلاده "لا تمتلك وجودا عسكريا في سوريا بل هناك عدد بسيط من المستشارين"، كما ليس لديها أي وجود عسكري في العراق.

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