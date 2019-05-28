وفاة مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"

توفي مؤسس منظمة هيومن رايتس ووتش "روبرت بيرنستين"، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 96 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد أحد أبنائه الثلاثة للصحيفة خبر وفاته في أحد مستشفيات نيويورك.

كان "روبرت بيرنستين"، الذي أسس هيومن رايتس ووتش خلال الحرب الباردة، محررًا، وعلى رأس دار راندوم هاوس، نشر لمؤلفين أمريكيين مثل توني موريسون وثيودور سوس جيزيل المعروف باسم الدكتور سوس، وغور فيدال وكذلك للمنشقين السوفياتيين أندريه ساخاروف وإلينا بونر والتشيكي فاتسلاف هافيل.

خلال تلك الفترة (1966-1990)، أصبح أحد أكبر ناشري الكتب التي تحظى باهتمام عام.

وفي العام 2009، اتهم بيرنستين وهو يهودي، المنظمة غير الحكومية التي أسسها في العام 1978 بالتحيز ضد إسرائيل.

وكتب حينها في صحيفة نيويورك تايمز: "عندما تقاعدت في العام 1998، كانت هيومن رايتس ووتش نشطة في 70 دولة، وكانت بغالبيتها مجتمعات مغلقة. الآن، في أكثر الأحيان، ترفض المنظمة التمييز المهم بين المجتمعات المفتوحة والمغلقة".

ورفضت هيومن رايتس ووتش تلك الانتقادات.