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ظريف: آية الله السيد الخامنئي قال إننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية


اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن آية الله خامنئي، قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

 و كتب ظريف على" تويتر": "آية الله خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية"    

وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.

وأكد ظريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن "طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني من بغداد على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد للحفاظ عليه. وقال إن "الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية".

وبشأن التوتر مع الولايات المتحدة، قال ظريف، إن "التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة"، في إشارة إلى إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج، من حاملات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين.

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