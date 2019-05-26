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أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان


تلقى أمير قطر تميم بن حمد، رسالة عاجلة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الخارجية القطرية، على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو/أيار الجاري.

وتسلم الرسالة السعودية وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في أثناء استقباله عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج.

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو/ آيار، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

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