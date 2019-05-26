الرئيس الايراني : : الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة

بعث اليوم الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة الى نظيره اللبناني ميشل عون، هنأ خلالها لبنان حكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير الجنوب اللبناني وأكد، ان الطريق الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة.

واضاف روحاني في رسالته ان "طبيعة الكيان الصهيوني المنبثقة عن مزاجه العدواني، أظهرت بأن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة؛ معربا عن أمله في تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بأكملها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس اللبناني".

وجاء في نص الرسالة، انه "من منطلق إرادة الشعب اللبناني والجيش والمقاومة في الحفاظ على الوحدة والدفاع عن بلادهم، فان الجمهورية الإسلامية ستبقى كما في السابق الى جانب لبنان حكومة وشعبا".