تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب افغانستان

افاد مسؤول في الجيش الأمريكي، السبت، بإصابة عدد من جنوده بتحطم مروحية عسكرية أمريكية جنوب أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم البعثة العسكرية الأمريكية في أفغانستان الكولونيل ديف باتلر، إن "المروحية من طراز "بوينغ CH-47 شينوك" اصطدمت بالأرض خلال عملية إنزال ركاب في ولاية هلمند".

وأضاف باتلر، أن "أفراد طاقم وركاب المروحية تعرضوا لإصابات وبينهم عسكريون أفغان وأمريكيون على حد سواء"، مشيراً إلى أن "وضع الجرحى مستقر".

وأشار الضابط إلى أن "المروحية مدمرة تماماً جراء الحادث"، موضحاً أن "ما حصل لم ينجم عن إطلاق نيران معادية أو اشتباك".