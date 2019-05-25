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ظريف يرفض اي احتمال للاتصال هاتفيا مع بومبيو


رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اي احتمال للاتصال هاتفيا مع نظيره الاميركي مايك بومبيو.

وقال ظريف في تصريح ادلى به لوكالة انباء "رويترز" انه وفي ظل الاوضاع الراهنة التي خلقتها الادارة الاميركية، فلا امكانية للحل السهل والسريع لحادث كاعتقال العناصر العشرة للقوة البحرية الاميركية من قبل ايران في مياهها الاقليمية (عام 2016) فیما لو وقع مرة اخرى.

وفي الرد على سؤال للوكالة حول مدى امكانية الحل السريع للازمات المحتملة بين ايران واميركا، قال وزير الخارجية الايراني: كلا، كيف يمكن الحيلولة دون وقوعها ؟ .

وحول احتمال اجراء اتصال هاتفي بينه وبين بومبيو قال: ان بومبيو كلما يتحدث عن ايران، يسيء لي، فلماذا ينبغي ان ارد على اتصاله الهاتفي ؟ .

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