ظريف يحذر في باكستان من فوضى إقليمية

على خلفية التصعيد القائم بين طهران وواشنطن في المنطقة، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث التطورات الإقليمية مع قادة باكستان.

والتقى ظريف اليوم الجمعة في إسلام أباد كلا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، بالإضافة إلى لقائه قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، في مدينة روالبندي.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مع القادة الباكستانيين القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن في الدولتين وجهود محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، والتصعيد الحاصل في المنطة.

وصرح ظريف لوكالة "إرنا" في أعقاب لقاءاتها بالمسؤولين الباكستانيين بأنها تناولت الإجراءات الأمريكية الموجهة ضد إيران، بما فيها العقوبات الاقتصادية، واصفا أساليب واشنطن تجاه طهران بأنها "إرهاب اقتصادي".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه ناقش مع الزملاء الباكستانيين "كيفية الصمود أمام جشع وبلطجة الأمريكيين"، محذرا من أن حالة من الفوضى قد تعم المنطقة ما لم تقف القوى العالمية صفا واحدا أمام "الاعتداء الأمريكي".

ولفت ظريف إلى تطابق مواقف طهران وإسلام أباد حول "خطط الدول المتغطرسة ضد العالم"، بما في ذلك خطة السلام الأمريكية الجديدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، قائلا إن مباحثاته تناولت الحاجة إلى تعاون الدول الإسلامية بغية مواجهة "صفقة القرن" وغيرها من المخططات الأمريكية –الإسرائيلية في المنطقة.

وشدد ظريف على أن القيادة الباكستانية، "على الرغم من وجود بعض الملاحظات حول علاقاتها مع الدول الإقليمية الأخرى"، تدرك تماما رؤية إيران وتعتبر الضغط الأمريكي عليها غير قانوني.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن وزير الخارجية قريشي أكد، أثناء لقائه ظريف اليوم أن إسلام أباد ستواصل دورها بغية التيسير في حل قضايا المنطقة وتخفيف التوتر الإقليمي الذي "لا يصب في مصلحة أي بلد"، ودعا جميع الأطراف إلي ضبط النفس، لافتا إلى ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال الحوار والتعامل الدبلوماسي، حسب وسائل الإعلام الباكستانية.

وتأتي تحركات ظريف في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط إثر اتخاذ الولايات المتحدة سلسلة إجراءات عسكرية بحجة زيادة خطر إيران وحلفائها على القوات الأمريكية في الخليج.