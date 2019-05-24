الصفحة الدولية

ظريف يحذر في باكستان من فوضى إقليمية


على خلفية التصعيد القائم بين طهران وواشنطن في المنطقة، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث التطورات الإقليمية مع قادة باكستان.

والتقى ظريف اليوم الجمعة في إسلام أباد كلا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، بالإضافة إلى لقائه قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، في مدينة روالبندي.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مع القادة الباكستانيين القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن في الدولتين وجهود محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، والتصعيد الحاصل في المنطة.

وصرح ظريف لوكالة "إرنا" في أعقاب لقاءاتها بالمسؤولين الباكستانيين بأنها تناولت الإجراءات الأمريكية الموجهة ضد إيران، بما فيها العقوبات الاقتصادية، واصفا أساليب واشنطن تجاه طهران بأنها "إرهاب اقتصادي".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه ناقش مع الزملاء الباكستانيين "كيفية الصمود أمام جشع وبلطجة الأمريكيين"، محذرا من أن حالة من الفوضى قد تعم المنطقة ما لم تقف القوى العالمية صفا واحدا أمام "الاعتداء الأمريكي".

ولفت ظريف إلى تطابق مواقف طهران وإسلام أباد حول "خطط الدول المتغطرسة ضد العالم"، بما في ذلك خطة السلام الأمريكية الجديدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، قائلا إن مباحثاته تناولت الحاجة إلى تعاون الدول الإسلامية بغية مواجهة "صفقة القرن" وغيرها من المخططات الأمريكية –الإسرائيلية في المنطقة.

وشدد ظريف على أن القيادة الباكستانية، "على الرغم من وجود بعض الملاحظات حول علاقاتها مع الدول الإقليمية الأخرى"، تدرك تماما رؤية إيران وتعتبر الضغط الأمريكي عليها غير قانوني.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن وزير الخارجية قريشي أكد، أثناء لقائه ظريف اليوم أن إسلام أباد ستواصل دورها بغية التيسير في حل قضايا المنطقة وتخفيف التوتر الإقليمي الذي "لا يصب في مصلحة أي بلد"، ودعا جميع الأطراف إلي ضبط النفس، لافتا إلى ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال الحوار والتعامل الدبلوماسي، حسب وسائل الإعلام الباكستانية.

وتأتي تحركات ظريف في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط إثر اتخاذ الولايات المتحدة سلسلة إجراءات عسكرية بحجة زيادة خطر إيران وحلفائها على القوات الأمريكية في الخليج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب لا العكس
الحرس الثوري: الجنود الامريكان في الخليج يعتريهم الخوف من إيران
ظريف يحذر في باكستان من فوضى إقليمية
إدارة ترامب تبرم صفقات أسلحة مع الرياض وأبوظبي متجاوزة الكونغرس
موسكو ترفض إصدار تأشيرة لمساعدة كيري السابقة
روسيا تكشف بنود اتفاق عسكري أبرمته مع السودان
انفجار يهز مدينة ليون الفرنسية
ترامب: سأرسل 1500 جندي الى الشرق الأوسط وسنرى ما سيحصل
البحرية الامريكية تكشف معلومات جديدة عن مقتل الارهابي بن لادن
الحرس الثوري يحذر الجنود الأمريكيين في المنطقة ويهاجم صفقة القرن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك