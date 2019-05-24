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إدارة ترامب تبرم صفقات أسلحة مع الرياض وأبوظبي متجاوزة الكونغرس


اكد سناتور أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسميا" بأنها ستبيع أسلحة إلى كل من السعودية والإمارات دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإنه يحق للكونغريس في مثل هذه الصفقات إبداء الاعتراض.

ونقلت الوكالة عن السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قوله في بيان إن الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بندا غامضا" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلقة بذخائر دقيقة التوجيه.

ولم يوضح السناتور طبيعة هذه العقود ولا قيمتها، مضيفا أنه "في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدّد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. وتصف سنوات من السلوك الضار من جانب إيران ولكن دون أن تحدد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالة طارئة".

وشجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، وأبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع البيان: "مرة أخرى، لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".

وفي أبريل أصدر الكونغرس قرارا يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكن الرئيس ترامب استخدم حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوأد هذا القرار.

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