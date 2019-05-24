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موسكو ترفض إصدار تأشيرة لمساعدة كيري السابقة


رفضت موسكو إصدار تأشيرة دخول لفيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، لكونها مدرجة في قائمة العقوبات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في هذا الصدد: "منعت نولاند من الحصول على التأشيرة الروسية، إذ هي مدرجة على القائمة السوداء الروسية ردا على قوائم العقوبات الأمريكية".

وقد ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الخميس أن نولاند قدمت طلبا للحصول على تأشيرة روسية لحضور مؤتمر دولي مغلق نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) وجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، في العاصمة الروسية موسكو يومي 20 و21 مايو. ووفقا لكوميرسانت، فقد كان اسم نولاند مدرجا على قائمة المشاركين في المؤتمر.

وتشير الصحيفة إلى أن القائمة الروسية السوداء لم تنشر بالكامل على عكس مثيلتها الأمريكية، وغالبا ما يعلم المواطنون الأمريكيون حقيقة القيود المفروضة عليهم بعد تقديمهم طلبات الحصول على التأشيرة.

ورفضت السلطات الروسية طلب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول بالحصول على تأشيرات روسية.

وقد أشرفت نولاند خلال عملها في وزارة الخارجية الأمريكية على ملف دول الاتحاد السوفيتي سابقا، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، قبل أن تترك منصبها فور تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017.

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