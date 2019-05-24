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ترامب: سأرسل 1500 جندي الى الشرق الأوسط وسنرى ما سيحصل


كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اصداره اوامر الى قواته، بارسال 1500 جندي اضافي الى الشرق الاوسط، متمركزين في مناطق قريبة من ايران

واوردت وسائل الاعلام الامريكية النبا ومنها بلومبيرغ والدايلي ميل، مؤكدة ان خطط ترامب "تشير الى نيته نشر الجنود في قواعد امريكية في البحرين، قطر، والعراق".

وتابعت "الاعلان ياتي بعد انكار ترامب نيته ارسال اي جنود الى الشرق، عقب تقرير نشرته النيويورك تايمز في وقت سابق، تتحدث فيه عن وجود خطة لارسال 120 الف جندي  الى الشرق الاوسط".

واضافت "القوات المرسلة ستقوم بحماية طرق الاتجار النفطية ومضيق هرمز ومنعها من الاغلاق، بحسب حيث ستوفر خبرات هندسية ضرورية، واستطلاعية لتوجيه الضربات المدفعية والجوية ان لزم الامر".

يشار الى ان ترامب قد صرح خلال الاعلان بالقول "سنقوم بارسال القوات، وسنرى ما سيحدث"، في اشارة تهديد مباشرة الى ايران.

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