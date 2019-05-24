الصفحة الدولية

البحرية الامريكية تكشف معلومات جديدة عن مقتل الارهابي بن لادن


نشرت وسائل اعلام اميركية معلومات جديدة حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة الارهابي اسامة بن لادن في باكستان عام 2011.

وقال الادميرال المتقاعد ويليام ماكرافين، الذي كان قائد البحرية الأميركية في ذلك الوقت، وأشرف مباشرة على قتل الارهابي بن لادن، بواسطة قوات "سيلز" التابعة للبحرية، في مقابلة مع تلفزيون "فوكس"، ان "الرئيس الاميركي باراك أوباما كان يريد التأكد من أن المقتول هو بن لادن، وأن جنديا أميركيا اضطر لأن يرقد إلى جوار الجثة، ليقارن طوله بطول الجثة، للتأكد من هوية زعيم تنظيم القاعدة".

واضاف، ان "اوباما اتصل به، بعد أن تلقى خبر القتل، ليتأكد من أن المقتول ليس شخصا آخر، فأمرت واحدا من الذين قتلوا بن لادن بأن يرقد إلى جوار الجثة، ويقيس طوله بطول زعيم القاعدة الذي كان مؤكدا لدى الأجهزة الاستخباراتية".

واوضح، انه "أبلغ الجندي، وطوله نحو 6 أقدام، أن يستلقي بجانب جثة بن لادن للتأكد من أن الجثة هي جثة بن لادن".

وتابع، انه أخبر الرئيس أوباما آنذاك بقصة الجندي والجثة، وان أوباما تندر قائلا، "عندكم ميزانية 60 مليون دولار، قيمة طائرة هليكوبتر، ولا تقدرون على شراء شريط مقاييس قيمته 10 دولارات"؟

من جهته قال روب أونيل، الذي أطلق النار على بن لادن في أثناء مداهمة منزله في أبوت آباد، في باكستان، "كنت متأكدا عندما رأيت بن لادن امامي، عرفت ذقنه، وعرفت أنفه، كانت ذقنه قصيرة، وكانت بشرته بيضاء".

وأضاف أونيل، انه "كانت هناك مجموعة من النساء عندما دخلنا المبنى، وكانت واحدة منهن متأكدة مائة في المائة مما تقول، عندما قالت لنا إن بن لادن داخل غرفته، إذ قالت غاضبة: إذا تريدون قتل بن لادن، فإنه في الطابق الثالث".

وتابع، إن "واحدة من زوجات بن لادن الأربع أيضا أكدت أن المقتول هو زوجها".

جدير بالذكر ان زعيم تنظيم القاعدة الارهابي كان قد قتل في شهر ايار من عام 2011 في هجوم لقوات تابعة للبحرية الاميركية في باكستان، وتم نقل جثته الى سفينة عسكرية في المحيط الهندي، حيث تم رميها في البحر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انفجار يهز مدينة ليون الفرنسية
ترامب: سأرسل 1500 جندي الى الشرق الأوسط وسنرى ما سيحصل
البحرية الامريكية تكشف معلومات جديدة عن مقتل الارهابي بن لادن
الحرس الثوري يحذر الجنود الأمريكيين في المنطقة ويهاجم صفقة القرن
عُمان: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران
5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان
رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها وحزب المحافظين
بيلوسي: لم نبلغ نقطة الشروع في إجراءات عزل ترمب
الرئيس الإيراني: لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
رئيسة الوزراء البريطانية قد تعلن استقالتها غدا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك