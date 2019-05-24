الصفحة الدولية

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها وحزب المحافظين


اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية وزعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت ماي في كلمة لها، اليوم الجمعة، إنها فعلت ما بوسعها لتحقيق الديمقراطية وحماية الاتفاق وإبرامه، موضحة أنها ستبقى في منصبها حتى 7 يونيو/ حزيران المقبل. 

واضافت أن الأسبوع المقبل سيبدأ السباق لاختيار زعيم حزب المحافظين الجديد، معلنة الاستقالة من رئاسة الوزراء ومن رئاسة حزب المحافظين. 

وقرار ماي جاء ليمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسماً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد 3 سنوات في المنصب، طغت عليها أجواء الأزمة من المقرر أن تجتمع ماي مع رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين وهي اللجنة التي يمكنها إقالة رؤساء الحكومة لتحديد جدول زمني لرحيلها.

ويتوقع الوزراء أن تلقي ماي بياناً ظهر اليوم الجمعة.

وقال جيفري كليفتون براون رئيس لجنة 1922 إنه يتوقع أن تبقى ماي رئيسة مؤقتة للحكومة لحين اختيار خليفة لها.

وصرح كليفتون براون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي bbc": "سيكون من الأنسب إذا استمرت كرئيسة مؤقتة للحكومة خلال انتخاب زعيم حزب المحافظين ليتولى حينها منصب رئيس الوزراء".

ويستغرق انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين نحو 6 أسابيع.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب في 10 يونيو بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبريطانيا.

وسيعمق رحيل ماي أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث سيسعى رئيس الوزراء الجديد على الأرجح إلى اتفاق أكثر حسماً مما يزيد احتمالات الصدام مع التكتل وإجراء انتخابات عامة مبكرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري يحذر الجنود الأمريكيين في المنطقة ويهاجم صفقة القرن
عُمان: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران
5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان
رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها وحزب المحافظين
بيلوسي: لم نبلغ نقطة الشروع في إجراءات عزل ترمب
الرئيس الإيراني: لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
رئيسة الوزراء البريطانية قد تعلن استقالتها غدا
بريكست: زعيمة الأغلبية بمجلس العموم تستقيل من الحكومة البريطانية رفضا لسياسة تيريزا ماي
حزب أردوغان "أنفق 13 مليون دولار" على موقع إلكتروني
طهران تحذر واشنطن من "تداعيات مؤلمة" لأي تصعيد ضدها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 314.47
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك